Maitre de conférences à l'université d'Oran

Docteur en Psychologie Clinique et de Psychopathologie de l'université de René Descartes-Sorbon-cité et d'Oran 2

intéressée par la recherche sur la temporalité psychique à travers

les épreuves projectives, l'analyse de discours et la dépression anxieuse.

Psycho-praticienne à la cellule d'écoute et de la médiation de l'université d'Oran