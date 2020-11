Titulaire d'une licence professionnelle dans le domaine de l'expertise des matériaux, je travaille actuellement au sein du laboratoire de mesures et d'analyses de MERSEN, entreprise spécialisée dans l'expertise des matières carbonées. J'y effectue des expertises mécaniques, physiques et chimiques sur du contrôle de production et réception de matière. Je suis quelqu'un de très dynamique et passionné des découvertes et innovations en matériaux.