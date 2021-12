Chaida TAYEBI

Toujours à la recherche de nouveau défis à relever et désireuse d’enrichir mon parcours professionnel, je me permets de vous soumettre ma candidature pour un poste de chef de projet évènementiel au sein de votre structure.



Titulaire d’un master en management de la culture et conduite de projets culturel, j’ai pu au cours de mes diverses expériences professionnelles mettre a profit mon enseignement et développer des capacités de gestion et de planification d’évènements, de relationnel, et de management d’équipe qui sont des atouts majeurs dans le domaine de l’évènementiel.

Je suis force de proposition, dynamique, créative, polyvalente et rigoureuse, qualités m’ont permis durant mon parcours de répondre à la demande de mes employeurs, et d’être un pilier pour mes collaborateurs dans les différentes missions que je devais réaliser.

De plus, ces qualités sont un atout pour le travail en équipe dans la réalisation de missions en B to B, B to C, ou encore établit une communication 2.0 avec le public que nous souhaitons voir adhérer à nos valeurs.

J’ai su au fil des années réinvestir mes différentes expériences, afin de les réadapter dans le milieu de la communication, ainsi, mon poste de directrice adjointe m’a permis de me familiariser, avec la management d’équipe, la réalisation de budget, la mise ne place d’événement, mais surtout de développer au sein d’une équipe jeune et dynamique ma capacité à être un « community manager ».

Soyez assurer que mes compétences et mes expériences apporteront beaucoup à votre entreprise.



En vous remerciant de l’intérêt que vous porterez à ma demande, et en me tenant à votre disposition pour un futur entretiens qui me permettra de vous développer la motivation, l’enthousiasme, et le professionnalisme que j’ai d’intégrer votre société.





Mes compétences :

MacOs

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Exel