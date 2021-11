Technicienne spécialisée en aménagement des espaces verts

-Conception 2D et 3D (Logiciels : AutoCad , Archicad et Lumion),

-Reduction des CPS ,Planning et Bordereaux des prix,

-Expérience 3mois de travail sur chantier au projet de réaménagement de l'entrée d'Agadir Via Bensergao,

-Expérience en pépinière (techniques de multiplication, Semis et Vente )