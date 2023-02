Data scientiste junior ayant acquis une solide formation en analyse de données et en programmation informatique. Fort de mon stage de fin d'études en entreprise, j'ai développé des compétences pratiques en matière d'analyse de données et de résolution de problèmes. Je suis motivé pour continuer à développer mes compétences en tant que data scientiste et travailler sur des projets ambitieux dans ce domaine.