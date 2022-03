Chakib SOULAYMANI

Gestion administrative :

- Conceptions des emplois du temps du collège et du Lycée.

- Organisation des examens.

- Toutes correspondances administratives.

- Suivi des élèves : absences, travail, contrôle et contact parental.

- Insertion des notes sur MASSAR.

- Gestion logistique. (Matériel pédagogique).

- Organisation dexcursion pédagogique.

- Organisation de rencontres des parents.

- Représentant externe de lécole auprès des Etablissements, la

Délégation, lAcadémie, lunion de lenseignement libre au Maroc

- Répartition pédagogique.

- Préparation des examens en langue arabe.

-

Gestion du personnel :

- Recrutements des enseignants (recherche de profils)

Accueil des parents :

- Présentation de létablissement et inscription.

- Choix des tests dadmission.

- Préparation des dossiers des élèves.



o Gestion du personnel administratif et enseignant : Recrutements et encadrement.