Chamberlin SOPGOU TSINDA

Ingénieur de Travaux de Génie Minier / Géotechnicien.

Domaine de compétence entre autres:

 Routes : étude géotechnique routière, contrôle et suivi géotechnique routière, expertise géotechnique routière, étude de formulation du béton bitumineux, grave bitume, formulation des cut-back 400/600, cut-back 0/1, étude de formulation des enduits superficiels, mesure des déflexions ;

 Ouvrage d’art : étude géotechnique des sols de fondations, étude de formulation du béton hydraulique, contrôle géotechnique de la qualité des matériaux de construction, supervision géotechnique des travaux de mise en œuvre ;

 Construction civile : étude géotechnique des sols de fondations, étude de formulation du béton hydraulique, contrôle géotechnique de la qualité des matériaux de construction, supervision géotechnique des travaux de mise en œuvre, traction des aciers ;

 Essais géotechniques de laboratoire et in-situ (entre autres essais pressiométriques, Standard Pénétration Test (SPT), pénétromètre dynamique lourd et léger, déflexions, cisaillement triaxial, compressibilité à l’œdomètre/permeabilité, densitométrie, CBR, Los Angeles et Micro Deval etc…) ;

 Montage des dossiers d’appel d’offre géotechnique ;

 Etude géotechnique des carrières de granulats (Levé géo-électrique, sondage carotté, RQD, Indice de continuité, essai Los Angeles et Micro Deval, calcul et interprétation des donnés) ;

 Carrière de granulats : contrôle des opérations de communition et de classification dimensionnelle des granulats dans les carrières (Conception des plans de tir de mine, calcul des charges explosives, foration, minage, raccordement, tir de mine, suivi de la communition à la station de concassage, suivi de la classification des granulats)



Très familier à la géotechnique, je dispose d'une flexibilité nécessaire qui permet une adaptation à des prestations techniques, administratives, et sociales.

Courriel: chamberlin_sop@yahoo.fr

Tel: (00237) 675 89 98 25 /695 22 60 00

Disponible immédiatement, merci.



Mes compétences :

MapInfo

Adobe Illustrator

MATLAB

Contrôle non destructif

Études qualitatives

Expertise technique

AutoCAD

ISO 900X Standard

Construction site

Building materials

Global Positioning System

Microsoft Excel

Microsoft PowerPoint

Microsoft Word