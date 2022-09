Chantal ANATO

Rattrapée par ma passion de la culture et du patrimoine (architecture, art et spectacle vivant) et la gestion de patrimoine (notamment dans ces aspects sociaux (prévoyance et transmission), Fini l'univers grande Consommation retail, j'exerce depuis 2015 comme Conseiller en Gestion de patrimoine.



Mon activité de conseil est née de mon appétence pour la thématique patrimoniale, la macroéconomie et ma volonté d'être au services de projets de vie patrimoniaux en offrant des services et produits de partenaires de renom et un conseil honnête, à la fois de bon sens et pointus toujours en tout premier lieu favorable à l'intérêt de la personne accompagnée.



J'exerce mon savoir-faire avec convivialité, dans l'esprit de proximité et de pédagogie qui me caractérise.

Adepte de la vision à 360° du patrimoine (approche globale), j'accompagne avec méthode particuliers et professionnels partout en France, dans la réalisation de leurs projets et dans l'optimisation de leurs patrimoines sur le plan fiscal, juridique, financier et immobilier.



Le cabinet ABneho Conseil en Patrimoine propose en toute objectivité et impartialité par la méthode de l'approche globale des solutions sur-mesure adaptées à vos objectifs, avec un accompagnement perenne et une planification patrimoniale.



Champs d'action géographique : France métropolitaine, Corse, La Réunion, La Guyane, La Martinique, la Nouvelle-Calédonie. Expatriation, Non-résident, Français de l'étranger.



ABneho Conseil en Patrimoine 131 boulevard Pereire 75017 Paris

01 34 22 39 44 contact@abneho.com



www.abneho.com



Domaines de compétences :

- Diagnostic patrimonial

- placement financier

- Optimisation fiscale

- Financement de projet immobilier

- Prévoyance

- Immobilier