Chantal BEAUCORNU-BARRY

En 2004, j'ai eu la chance de pouvoir intégrer la formation de formateur professionnel d'adultes à l'AFPA de Roanne et, surtout, celle de rencontrer des formateurs qui ont su faire germer la graine qui était en moi. A eux encore merci!

Après validation d'un titre professionnel, j'ai rapidement trouvé un poste de conseillère en insertion professionnelle, ma mission était d'accompagner des personnes bénéficiaire du RMI dans leurs démarches de retour à l'emploi. Mon expérience dans cet organisme a été un véritable tremplin professionnel, elle m'a permis de faire l'acquisition de compétences multiples et d'intégrer une autre structure où j'ai pu les mettre en œuvre au gré de des différents postes et missions sur le territoire.

Aujourd'hui, et après avoir travaillé une dizaine d'année dans le conseil à l'emploi, j'ai orienté ma carrière professionnelle dans le conseil en recrutement auprès des entreprises, Je vois ce nouveau challenge comme la possibilité de corréler ce que je sais faire (l'accompagnement au retour à l'emploi) avec les besoins en personnel des entreprises.

Ah oui, j'oubliais de vous dire que je me forme au contrôle interne également, il me semble important d'avoir des indicateurs qualitatifs et quantitatifs qui permettent d'évaluer le service proposé.



Mes compétences :

Techniques de Recherche d'Emploi

Ecoute