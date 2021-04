Chantal CHANTAL LECHALIER (LECHALIER)

Chantal Lechalier, née le 24 Octobre 1983 à Marseille, est une artiste française.



Elle grandit a Marseille dans le village de L'Estaque ou elle vit toujours, fasciné par le milieu artistique elle entame dès l'age de 14 ans des cours de théâtre , son professeur d'alors est le comédien Jérémy L. Cousine d'Henry De Lumley Chantal entame par la suite une carrière musical et y interprête des grands classique de la chanson française à travers les scènes marseillaise, son bon coeur et sa tendresse la fait devenir assistante de chant auprès d'une association d'handicapé dont elle était toujours dévoué depuis 2005 leur permettant également de rencontrer de nombreux artistes



Repéré par Léo Cotti star de la chanson des année 60 elle participe et est diffusé dans son émission sur Radio dialogue puis Radio Galére



Toujours fasciné par le monde Artistique elle participe a une émission de Majda Rida sur la chaine de télévision de la TNT Direct8 , dans les même temps elle participe a un court métrage de dernier contact fils de l'actrice Véronique Smolen et jeune réalisateur prometteur qui lui donne ensuite le premier rôle feminin dans son premier long métrage Arako dont les articles de presses et passage sur les chaines de télévision local (france3 meditéranée, LCM) en dise long sur les attentes qu'il suscite



Récemment Chantal a joué au théâtre dans Mme Garnier sur la scène toulousaine, elle y interprête une professeur de yoga dans une pièce mise en scène et réalisé par son ami Arnaud P. Actuellement Chantal vient de publier un livre Amour ou Tromperie collection sentimentale.



