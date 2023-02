Chantal JARROSSON

Je suis morphopsychologue et graphologue, je travaille depuis 25 ans dans le domaine du conseil en orientation scolaire et professionnelle : mon but est d'aider les jeunes dans leur choix d'orientation au collège et au lycée, puis pour l'après bac ; les bilans que je propose,leur donnent une meilleure connaisssance d'eux mêmes,leur permettent de développer leur confiance en eux et de mieux cibler vers quelles études se diriger.

Je fais aussi des bilans pour adultes en cours de carrière professionnelle pour accompagner leurs changements et les aider dans leurs choix et leur évolution.

Je travaille également dans le cadre du recrutement par le biais d'analyses graphologiqes.

Enfin j'enseigne la morphopsychologie et la graphologie sous l'égide de la Société Française de Morphopsychologie et de la Société Française de Graphologie, dans le cadre de cours en petits effectifs, pour préparer les élèves à passer les diplômes de ces deux sociétés.

les bilans sont faits à partir de la graphologie, de la morphopsychologie, de différents tests (szondi, MBTI, test de l'arbre, des quatre éléments, de la famille, de Holland...): le fait d'avoir plusieurs axes d'approche renforce la fiabilité de l'analyse.



Mes compétences :

Accompagnement

Conseil

Enseignement

Orientation