Chantal MAURENCIA

Laissez moi vous présenter ma trajectoire de photographie professionnelle:

​

J'ai toujours été attirée par le portrait, et à l'époque, le numérique n'était pas si répandu. Et j'ai fait mes premières armes avec un reflex argentique de marque Minolta

offert par mon parrain (lui même photographe).

​

Je suis spécialisée dans la photographie de mariage et le portrait, mais j'adore explorer d'autres horizons photographiques...



J’habite dans le Calvados depuis 13 ans, mais je suis né en Espagne et j'ai vécu mon adolescence en Suisse.

​

Ayant suivi une formation dans l'école photo Spéos à Paris pour renforcer mes connaissances photographiques, ça été pour moi une expérience révélatrice.

​

Plus qu'un métier, la photographie est pour moi une passion que je fais vivre chaque jour

en capturant un moment, un sentiment, un souvenir...

afin de les faire vivre au travers du temps.

​

Une trace de votre histoire qui prendra forme par la technique, l'exploitation de l'outils, le cadrage, la gestion de la lumière, la retouche, ... mais aussi par l'envie de vous offrir un souvenir rempli d'émotions et de nostalgie.

​

Géographiquement, j'exerce principalement dans le département du Calvados.



N'hésitez pas à me contacter pour me parler de vos projets ou pour toutes questions, je vous répondrais avec grand plaisir !



Mes compétences :

Photographie

Reportage

Retouche photo

Adobe Photoshop CS6