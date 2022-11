Chantal MEÏ

PAR LE BIAIS DE LA REFLEXOTHERAPIE TRADITIONNELLE ET EVOLUTIVE LES SOINS DE REFLEXOLOGIE GLOBALE SONT THERAPEUTIQUES ET DE BIEN-ETRE.

JE SUIS ACCOMPAGNANTE HUMANISTE ET MES SOINS S'INSCRIVENT DANS UNE APPROCHE HOLISTIQUE C'EST A DIRE TENANT ENERGETIQUEMENT ET VIBRATOIREMENT COMPTE DE TOUS LES PARAMETRES DE LA PERSONNE.

JE DONNE DES SOINS DE NIVEAU QUANTIQUE,VOUS AIDE A OUVRIR VOS CENTRES DE FORCES AFIN DE POUVOIR INTEGRER L'ENERGIE QUI VOUS EST DONNER PAR L'UNIVERS.

LES CHANGEMENTS ACTUELS TERRESTRE AU NIVEAU ELECTOMAGNETIQUE ,VIBRATOIRE ,SONT UNE MERVEILLEUSE ET UNIQUE "CHANCE" D'APPRENDRE A TRANSMUTER AU NIVEAU CELLULAIRE TOUTES LES ENERGIES DENSES EN ENERGIE DITES "LUMIERE" QUI N'EST AUTRE TOUT SIMPLEMENT QUE DE SE DEBARASSER DES NOEUDS,BLOCAGES,TRAUMAS,SOUFFRANCES,BLESSURES,DEUIL& MALADIES DIVERSES ET VARIEES...ET ETRE DANS LE"LACHER-PRISE" AFIN D'ACCEDER A VOTRE NIVEAU MULTIDIMENTIONNEL RESSENTIR LE POUVOIR INFINI DE VOTRE CREATIVITE. CE CHOIX D'HARMONIE PASSE PAR LA STIMULATION DES 5 NIVEAUX DE L'ETRE:PHYSIQUE,EMOTIONNEL,MENTAL,SPIRITUEL,ETHERIQUE.DU REFLEXE A LA CONSCIENCE VIVRE DANS L'AMOUR DE SOI AFIN D'ETRE EN AMOUR DES AUTRES EN PARFAITE SANTE ET HARMONIE..LES SEANCES D'1H15 SONT NECESSAIRES ,MUSIQUES,SENTEURS...30mn pour les + petits et les patients en soins palliatifs...tous les cas et demandes SONT ACCOMPAGNES..PRE-POST GROSSESSE,PRE-POST OPERATOIRE EN COLLABORATION AVEC LE CORPS MEDICAL LA REFLEXOTHERAPIE NE SE SUBSTITUE PAS ELLE AIDE PROFONDEMENT TOUTE PERSONNE A ACCEPTER ET COMPRENDRE POURQUOI ELLE EST "MALADE" CELA DONNE D'EXCELLENTS RESULTATS DE GUERISON BPC+ RAPIDES...ON DEVIENT CE QUE L'ON CROIT...L'ON CREE CE QUE L'ON EST...A CHAQUE INSTANT...



