Chantal NGA

Rigoureuse, organisée, dynamique, autonome et dotée d'un bon relationnel.



Après avoir fait mes preuves dans la vente et le marketing ( cadre commerciale en Imprimerie, responsable clientèle en agence de communication pendant plus de 10 ans et acquis une bonne expérience dans l'immobilier .

Je veux aujourd'hui, apporter ma passion et mon expérience aux services des particuliers ou groupes qui désirent avoir une prestation personnalisée .



A/ SERVICES A LA PERSONNE



- Assistance en conciergerie ( courses,personnel de maison, chauffeur, etc......... )

- conseils et 'encadrement en investissements immobiliers résidentiels (locations courtes, , longues durée, achat, vente )

- de services événementiels ( tourisme de découverte et de proximité )



Mes compétences sont de prospecter et de vous proposer l'ensemble des offres disponibles sur le marché et de vous trouver les biens correspondants à vos critères de sélection.



Cela se traduit pour vous par :



- un gain de temps et d'argent

- un interlocuteur unique et fiable qui prospecte, sélectionne et visite pour vous

- vous évite les visites intitules et les démarches fastidieuses

- un choix plus étendu

- un contact permanent

- et des transactions sécurisées



Soyez persuadé(e)s que notre mise en relation , vous satisfera pour votre transaction immobilière , votre location résidentielle , vos besoins de conciergerie ou de tourisme de découverte.



J'accepte avec plaisir un partenariat pour satisfaire cette opportunité et conclure toutes opérations. Que vous soyez seul ou en groupe, j'aurais plaisir à vous assister personnellement.







Dans l'espoir d'une collaboration, si vous ou votre groupe souhaitez des informations complémentaires ou prendre contact avec moi, n'hésitez pas selon votre convenance à me joindre par mail ou par téléphone.













Mes compétences :

Immobilier commercial

Négociation

Immobilier

Relations publiques

Relation client

Communication évènementielle

Commercial terrain

Vente

Location longue durée

Loisirs

Location évolutive