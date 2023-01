Chantal OUELLETTE

Einstein a dit que la question la plus importante qu’un être humain pouvait se poser était: Cet univers est-il amical? En répondant oui, il faut croire que cet univers nous appuiera sur ce nouveau chemin que nous choisissons d’emprunter.



Le parcours qui m’a apporté ici a été sinueux. Je suis née dans la région de Montréal. J'ai eu l'opportunité de vivre en Côte d'Ivoire de l'âge de 9 à 15 ans grâce à un choix de travail fait par mon père. De retour au Canada nous nous sommes de nouveau installés dans la région de Montréal. J'ai poursuivi mes études au Collège Français au niveau secondaire et collégial avant d'aller à l'université en comptabilité. Je n'ai pas aimé et ai décidé de continuer par les soirs afin d'avoir un certificat.



J'ai occupé divers postes: tenue de livres, réceptionniste, assistante exécutive et monitrice de français. J'ai également acquis diverses connaissances en faisant du bénévolat.



J'ai été tenté à deux reprises de bâtir une entreprise par le biais de compagnies de marketing à paliers multiples.



Et puis j'ai vu le film “Le Secret“. Ce film m'a permis d'assembler logiquement les connaissances que j'avais acquises en développement personnel jusqu'à ce moment. J'ai depuis continué à parfaire mes connaissances. J'ai assisté à des séminaires et été amenée de fil en aiguille à m'associer à Bob Proctor et Paul Martinelli afin d'aider les gens à développer leur potentiel illimité.



J’ai vu des changements prendre place dans ma vie à une vitesse impressionnante depuis que j’ai commencé à appliquer les enseignements de Bob Proctor et d’autres grands maîtres à penser, et je suis persuadée que vous connaîtrez vous aussi le succès dont vous rêver en accomplissant chaque but vous amenant en direction de votre destination rêvée.



Mes compétences :

Coaching

Développement personnel