Chantal PIGNOL

J'ai principalement travaillé dans des PME et plus précisément dans le pré-presse. Des métiers qui demandent un sens aigu de réactivité, d'organisation et de responsabilité. Pendant 20 ans j'ai assisté le gérant dans cette société en constante évolution technologique. Le décès du gérant a subitement mis en danger l'entreprise. Aussi pour le compte de ses héritiers, des 11 employés et de la clientèle de renom, j'ai pérennisé l'entreprise en assurant la gestion de celle-ci, le commerce bref la direction de l'entreprise pendant 3 ans jusqu'à sa vente.

Sur la demande de sa femme, je me suis mise en quête d'un repreneur. J'ai donc coordonné et négocié cette vente en toute harmonie pour le bien-être de sa femme, des employés et du repreneur. Mission accomplie en sauvegardant les emplois et l'entité de cette société agée de 30 ans.

Je n'étais pas désireuse de rester dans cette société afin de recommencer un nouveau parcours.



Mes compétences :

Discrète

polyvalente

Réactive

Sociable