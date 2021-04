Chantal TETEREL

Après quelques années riches en expérience en tant que responsable informatique dans des PME de la région Normande, je suis chef de projet dans une structure plus importante, un cabinet de conseil en informatique qui intervient sur toute la France avec un réseau de 1 000 collaborateurs.



Actuellement ma mission est de chargée d'affaires pour la région Normande, et parrallélement chargée du e-sourcing.







Mes compétences :

AS 400

Commercial

Comptabilité

COMPTABILITE PAIE

E sourcing

Edi

Gestion projets

Informatique

Interfaces

Management

Paie

Ressources humaines

Sourcing