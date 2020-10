Chaouki BOUSSETTA

Ingénieur pilotage projet

Ingénieur développement de plateforme dintégration électronique, Guyancourt/VSF

Pilotage Projet Plateforme dIntégration Electronique (PIE) Villiers Saint Frédérique

Développement de moyens de validation en répondant aux contraintes Qualité Coût Délai

Analyse et Synthèse Architecture Electrique Electronique

Intégration et analyse inter système calculateurs automobile et systèmes embarqués véhicule

Etroite collaboration avec les équipes validation et software calibration ;

Développement Model environnement Moteur (Matlab SIMULINK, Control Desk, Configuration desk) et

développement de solution de simulation

Simulation discrète et temps réel (TIV NI ; Control Desk Configuration Desk Dspace)

Read & Write de protocole de communication (CAN ; LIN) utilisant (CANALYZER, Dspace, NI)