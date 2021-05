Charaf Eddine El Bouihi âgé de 24 ans ,Actuellement étudiant en mastère spécialisé en Contrôle de gestion, Audit et Gestion de système dinformation à Skema Business School.



jaimerais me voir confier un poste me permettant de mettre en application les connaissances acquises lors de mon cursus en gestion financière et comptable, ainsi que les connaissances complémentaires à ma formation en mastèrespécialisé en contrôle de gestion, audit et gestion de système dinformation. De par mon cursus et mon parcoursprofessionnel, j'ai acquis un esprit d'analyse aiguisé ainsi qu'une solide technicité, notamment dans le domaine comptable et financier, ainsi quen termes daudit et de contrôle de gestion.



Conscient que la rigueur, la prise dinitiative, le sens de lorganisation et la capacité danalyse et de synthèse font partie des qualités essentielles dun contrôleur de gestion, jai eu loccasion deffectuer plusieurs stages dans différents domaines, notamment dans le domaine de la comptabilité, la finance, laudit et le contrôle de gestion. Ces expériences mont permis de participer, au sein des équipes, à des missions variées et dacquérir des compétences interpersonnelles notamment le sens du collectif, la gestion du temps et la gestion du stress.