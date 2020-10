Chariot Elevateur Paris - LOCATION ET VENTE DES CHARIOT ÉLÉVATEUR

Location et Vente des Chariot Élévateur



Chariot Elevateur Paris Spécialiste de la location et vente des chariots élévateurs. Nous accompagnons nos clients avec une gamme complète de services.

Chariot Elevateur Paris apporte une réponse à toutes les attentes pour mettre en place avec ses clients une relation de confiance et une location de matériel qui leur donne entière satisfaction.

Vous avez besoin de louer ou dacheter un chariot élévateur? Découvrez les différents modèles et obtenez des devis gratuits.



Le chariot élévateur est conçu essentiellement pour la manutention de palettes. Il existe toute une variété de modèles pouvant transporter des charges légères (cartons, bacs, bobines) en préparation de commandes avec des roll containers mais aussi de 700 kg à 1,6 t (palettes) à plus de 40 t (conteneurs), et pouvant gerber sur des hauteurs de plus de 11 m.



Il est équipé en majorité de deux bras de fourche formant une fourche, mais il peut être aussi doté dun équipement, parmi une variété adaptée à la charge à manutentionner : pinces hydrauliques pour la prise de bobines ou de rouleaux de papier, palonniers à conteneurs, pieux horizontaux (éperon) pour les pièces cylindriques à axe évidé, pinces pour appareils électroménagers, à chaque charge son système de préhension.



- 6 Allée Roland Garros 93360 Neuilly-Plaisance

- 0143088769

- contact@chariotelevateur.co

- https://chariotelevateur.co