Charlaine ROQUES

En recherche active d'un emploi dans le domaine des Ressources Humaines, je suis issue d'un parcours en Psychologie du travail et des organisations ainsi qu'en Management des Ressources Humaines. Je recherche une société qui me permette d'exprimer pleinement mon potentiel au travers de missions variées.



Mes expériences en gendarmerie nationale, agence intérimaire, société de vente à distance et dans une société de management supplétif & recrutement m'ont permis de développer mes compétences en gestion administrative du personnel, en recrutement et en gestion d'une TPE.



Menant à bien les tâches qui m’ont eu été confiées, mon alternance en tant qu’assistante administrative et commerciale m’a conduite sur un CDD au sein de la même entreprise où je secondais le gérant. Spécialisée dans la vente de compléments alimentaires, elle possède une seconde entreprise, rattachée fiscalement, de préparation esthétique automobile, décalaminage et autres types de prestations pour laquelle je travaillais également.



Mes études en psychologie du travail et des organisations m'amènent à me centrer sur le côté humain et à favoriser une bonne entente et communication autour de moi. Parallèlement, mes études en Management des Ressources Humaines m'amènent à mettre en adéquation l'Humain avec l'entreprise.



Je me suis attachée à développer des qualités de communication et d’organisation, en adéquation avec un véritable sens du relationnel car je sais être à l’écoute et faire preuve de discrétion. C’est pourquoi je pourrais ainsi m’impliquer efficacement au sein d’une équipe.



Mon sourire permanent et ma bonne humeur peuvent être un atout majeur dans des moments difficiles. Mon autonomie et ma polyvalence ont été mes alliés et appréciés tout au long de mes différentes expériences professionnelles. La communication et l'esprit d'équipe sont pour moi des notions essentielles favorisant un bon climat social et l'évolution positive de l'entreprise.



Mes compétences :

