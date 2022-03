Charlène DOS SANTOS

Bonjour, J'ai fais un BTS Bioanalyses et Contrôles l'année dernière et je souhaiterais cette année en apprendre plus sur le métier de technicien en microbiologie, j'ai aimé travailler dans ce domaine lors de mes TP et je sais qu'en entreprise le cadre est différent, c'est pour cela que je me suis laissé une année pour tester, voir avec un stage aussi ces métiers de la microbiologie adaptés à ce niveau BAC +2/+3. Cela me permettrait de choisir entre une licence professionnelle en Microbiologie ou en Biochimie (stage de BTS réalisé en laboratoire de recherche sur des bactéries mais les méthodes utilisées étaient surtout des méthodes biochimiques. Ce que j'aime vraiment dans les bactéries c'est la partie ensemencement jusqu'à la lecture des milieux donc cela correspond à l'identification, test antibiotique par exemple.

Ensuite je pourrais chercher un patron pour faire la licence pro en alternance quand j'aurais défini le métier qui me correspond le mieux.



Je suis plutôt dynamique, autonome mais je sais m'adapter au travail d'équipe, je suis très curieuse ce qui me permet de toujours apprendre.



Mes compétences :

Extraction de lipides

SDS-Page

dosage de protéines

Organisation

Autonomie

Travail avec bec benzen

Travail sous hotte

Production de culots bactériens

Chromatographie couche mince