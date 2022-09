Charlène LE MÉNÉLEC

Le milieu de la communication m'a toujours attiré. C'est pourquoi, après une année de césure australienne qui m'a permis d'être sûre de mes choix, je me suis lancée en BTS Communication.



Ce que j'aime le plus dans la communication est le fait de concevoir, d'user de créativité pour réaliser un projet et de le mener à bien.



Dans la vie de tout les jours je suis quelqu'un de motivée, dynamique et organisée.

Etant assez curieuse de nature, j'adore apprendre pleins de choses (utiles comme inutiles).



Mes compétences :

Prospection

Solutions créatives

Gestion de projet

Adobe Photoshop

Travail en équipe

Organisation

Curieuse insatiable

Adobe Illustrator