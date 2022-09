Charles-Antoine FONVIELLE

Dernièrement en prestation chez Sopra Steria, il se spécialise dans le développement d'applications BI.



Titulaire d'un Master MIAGE, ce jeune diplomé a eu l'occasion de travailler sur des technologies très variées.



De plus, sa formation universitaire lui a permis d'acquérir des compétences en algorithmique, développement d'applications, mais aussi en gestion de projet et en gestion financière. Ceci lui permet à présent d'être polyvalent et de s'adapter rapidement à un nouvel environnement.



Mes compétences :

Contrôle de gestion

Gestion de projet

Java

ActionScript 3

PROGRESS

JavaScript

HTML

PHP

SQL

UML

C++

Merise

CSS

Java EE

Symfony

Programmation orientée objet

Comptabilité générale

Shell

PL/SQL

SQL Developer

AngularJS

Bootstrap

SVN

Git

CVS

HP Quality Center

Oracle