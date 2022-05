Charles BAHI

Homme d'expérience et de devoir , je suis à la recherche de partenaires ambitieux et imaginatifs exerçant dans événementiel , la publicité et la promotion . Notre objectif est de créer et non de surfer sur des concepts déjà imaginés . HARAMBEE COM vous garantit l'extraordinaire en matière de communication .

Contactez nous, nous vous épaterons .



A bientôt.



Mes compétences :

SAARI

Retro planning

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access

Internet

Vente

Développement commercial