Ingénieur du son de formation, je me dirige vers le Master in Management de l'EM Lyon avec un fort bagage scientifique, musicologique et technique.

Musicien passionné, je pratique la guitare en conservatoire depuis 12 ans, mais également sur scène et en studio avec différentes formations.

Agilité, empathie, polyvalence, sérieux et intérêt sont les valeurs que j'espère incarner.