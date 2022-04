Charles BONACHERA VILASÓ

10 ans d’action commerciale dans le privé et 12 années de gestion et d’animation de projet de formation au sein d’un grand groupe, m’ont permis d’acquérir les compétences nécessaires à la mise en œuvre de tout nouveau projet de formation informatique.

Grâce à une découverte des processus métiers et l’identification des besoins d’un groupe d’utilisateur, provenant de n’importe quelle fonctions de l’entreprise, et habitué à travailler seul ou en équipe, je suis à même de définir, concevoir et créer tous les outils pédagogiques ou d’aide au changement. L’adaptation des outils informatiques à l’utilisateur et leur accompagnement en vue de simplifier et faciliter leurs tâches quotidiennes, par des actions de formation et de coaching, voilà qui reste mon objectif principale



Mes compétences :

Gestion de projet de formation

Création d'outils pédagogiques

Animation de formation multilingues