Charles BONNISSENT

Je suis passionné par les technologies web et leurs usages émergents.



J'ai une formation qui mêle étroitement informatique et sciences humaines ce qui m'a permis d'acquérir une double compétences à la fois en informatique plus particulièrement dans les technologies liées au web (JavaScript, HTML, CSS et PHP) et en ergonomie/recueil du besoin utilisateur.



Je mets en pratique ces compétences au sein de la société anakeen (éditrice d'un logiciel opensource de case management).



Mes compétences :

NodeJs

JavaScript

PHP

HTML 5

CSS 3

Backbone

Ergonomie

Postgresql