Charles BOONE

Un problème en webmarketing ou besoin d'une solution emailing ?

Appellez moi au 02.97.80.40.40



Entrepreneur dans l'âme, j'ai fondé ma société de conseil avec un seul mot d'ordre : être efficient sur le web, être Wefficient. ( http://www.wefficient.com )

Son activité principale est d'aider les entreprises à se développer sur Internet, et apprendre à en tirer parti.

Comment ? Par tous les moyens du webmarketing (référencement optimisé, publicité ciblées, emailing,...)



Passionné de marketing, j'aime pousser les technologies au maximum. C'est la raison pour laquelle j'apporte aux PME / PMI / commerçants des outils qui étaient autrefois réservés uniquement aux seuls leaders.



Notre objectif : VOTRE retour sur investissement. Internet est une ressource et pas une charge.



EMAILING :



Si vous faites déjà ou voulez faire de l'emailing, il y a quelques informations de base à connaitre pour éviter de grosses catastrophes. Renseignez vous pour ensuite agir en conscience !

La guerre contre le spam s'étant intensifiée depuis 2006, il est courant que les entreprises voient leurs efforts emailing réduits à néant suite à un blacklisting.



Pour vous épauler dans l'emailing, vous pouvez rejoindre le hub dédié à cette activité : http://www.viaduc.com/hub/affichehub/?hubId=00221m91jxyny21x

ou mon blog :

http://www.snipemail.com



UPDATE : Snipemail, c'est maintenant également une solution emailing complète à partir de 50 euros par mois. Serveur blanc, tracking, personnalisation, analyse comportementale, hypersegmentation, rédaction conditionnelle, gestion de scénario de campagne, etc. Les outils des grands groupes enfin à la portée des petites entreprises, c'est notre coup de pouce pour tirer le webmarketing des PME française vers le haut. N'hésitez pas à me contacter au 02.97.80.40.40 pour tous renseignements.



Enfin, j'aide à percer sur Internet une jeune artiste appelée Auregan. Elle est bourrée de talent et vous pourrez trouver sur son blog ses vidéos. (http://blog.auregan.net )



Mes compétences :

Conseil

Webmarketing

TIC

Emailing

Webstratégie