Charles BORDE

25 années dexpériences avec des responsabilités opérationnelles, stratégiques et exécutives à des fonctions techniques, commerciales et marketing.

Je propose mon expérience des aventures humaines en entreprise pour vous accompagner dans les moments cruciaux de votre carrière !



Intelligence collective, développement et progrès individuels, prise de poste, acquisition des bons réflexes face aux changements, fluidité relationnelle et cohésion d'équipes.



Formé en 2020 par LINKUP Coaching, Centre Européen de Formation au Coaching.

La certification professionnelle, reconnue et homologuée par lEtat (enregistrée au RNCP niveau 7 - équivalent Master), est accréditée au niveau européen et confère les meilleures garanties éthiques et déontologiques.



Membre de l'EMCC (European Mentoring and Coaching Council, Conseil Européen du Coaching, du Mentorat et de la Supervision)