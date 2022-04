Charles BOUCHAT

Sortant d'une formation de DUT Chimie suivi d'une licence professionnelle Procédés Chimiques et Parachimiques, étudié à l'IUT d'Orléans, mes connaissances des opérations unitaires du Génie des Procédés me permettent d'accéder au poste de Technicien Chimiste.



Ayant une expérience de plus de deux ans en Industrie Pharmaceutique en tant que Technicien Chimiste en Fabrication de principe actif, je suis disponible pour échanger des informations sur mon parcours et mes activités professionnelles.



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Synthèse

Distillation

Production industrielle

Cristallisation

Evaporation

Extraction

Filtration industrielle

Chromatographie industrielle

Conditionnement

Utilisation d'équipements de protection collective

Bonnes Pratiques de Fabrication

Qualification d'équipements industriels

Lancement de projet

Travail en équipe

Manipulation d'équipements industriels

Travail en zone à atmosphère controlée