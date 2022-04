Charles BOURDIN

2011 Qualitelis

Président

Société Spécialisée en dans la mesure de satisfaction client et e-réputation

Organisateur des Concours Clients du Meilleur Hôtel et du Meilleur Restaurant



2008-2010

Mandarin Oriental Hotel

Résident Manager



2007-2008

Lenôtre

Directeur d'exploitation du groupe Lenôtre

1300 employés, 120 million d'euros de CA



2004 – 2006

Exclusive Hotels

Directeur Général

Exclusive Hôtels est une chaîne hôtelière indépendante commercialisant sous un label haut de gamme "Charme et Charactère" des hôtels 3* à 4*L (250 hotels)



2002 - 2004

Hôtel Balzac

Hôtel De Vigny

Directeur Général



L'hôtel Balzac et l'hôtel De Vigny (Relais&Châteaux) ( sont deux hôtels 4*L rue Balzac, à coté des Champs Elysées.



2000 – 2002

Hôtel Martinez, Cannes

Assistant Directeur Général

Le Martinez est un hôtel de 400 chambres avec 3 restaurants, deux bars, une plage privée et une activité banquet pouvant accueillir 800 personnes pour dîner.



1998 - 2000

The Lanesborough, Londres – Grande-Bretagne

Directeur de la restauration

Avec le prix moyen et le taux d'occupation le plus élevé de Londres, le Lanesborough est certainement un des hôtels le plus exclusif de Londres.



1997 – 1998

The Churchill Inter-Continental , Londres – Grande-Bretagne

Assistant Directeur de la restauration



1995 – 1997

Hôtel Inter-Continental Abu Dhabi, United Arab Emirates

Assistant Directeur de la restauration



1993 – 1995

The Mayfair Inter-Continental, London

Département banquets



1992 – 1993

Hôtel Inter-Continental Paris, France

Chief Steward



1991

Hôtel De Crillon , Paris, France

Responsable de nuit



1990

Palm Beach Casino, Cannes, France

Contrôleur de gestion



FORMATION



1985 - 1988 Ecole Hotelière de Paris (Jean Drouant) : BTS



1982 – 1985 Ecole Hotelière de Strasbourg : BTH



1974 – 1982 Lycée Français Charles de Gaulle, London.



LANGUES

Anglais Courant - écrit et parlé

Espagnol Bonne compréhension

DIVERS

Loisirs : Piano, cinéma, sports, voyages et appréciation de la gastronomie et des grands vins



Mes compétences :

Commercialisation

e reputation

Evénementiel

Gastronomie

Hotel

Hôtellerie

Luxe

Marketing

Réputation marketing

restauration

Satisfaction client