Charles BOUVET

Étudiant ouvert et dynamique, je suis aujourd'hui en seconde année de BTS Commerce International. Cela me permet d’acquérir des compétences qui me permettent de travailler à l'étranger.

Mon objectif est de continuer mes études. Acquérir une licence puis continuer vers un Master en ESC.

Mon projet, à moyen terme, est de séjourner aux États-Unis en tant qu'étudiant ou pour y travailler. Je possède la double nationalité franco-américaine.

Par ailleurs j'ai une passion pour les sports nautiques, particulièrement le catamaran. Je participe chaque année au RAID Vendéen "La Tranche sur Mer, l'Ile de Ré".



Mes compétences :

Word

Excel

Powerpoint

vente

commerce international

informatique

voyages

prospection

basketball

sports