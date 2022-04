Charles BOYER

Mes 15 ans d’expériences dans le domaine des sinistres pros/particuliers et 10 dans le management d’équipes opérationnelles, m’ont permis de développer de solides compétences managériales et un savoir faire toujours orienté Client.



Mes compétences :

Développement des compétences

Veille stratégique

Service client

Amélioration continue

Adaptabilité

Accompagnement au changement

Pilotage/Animation de la Performance

Capacité d’Analyse et Résolution de Problèmes

Gestion/Résolution de Conflits