Salut à tous et à toutes.

Je me nomme Charles Byll ÂGÉ DE 23ANS, technicien indépendant dans le secteur industriel dans mon pays le Sénégal. Aspirant au BT en électromécanique et actuellement en formation professionnelle au CNQP/DAKAR.

Je m'intéresse à peu près à tout tant que c'est intéressant.

Heureux de faire votre connaissance.



Mes compétences :

Dessin technique

Gestion de la production

Etude technique

Pneumatique

Machines électriques

Energie solaire

Machines tournantes

Energies renouvelables

Automatismes industriels

Mécanique générale

Electrotechnique

Construction métallique/mécanique et électromécani

Analyse technique

Conception