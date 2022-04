Bonjour,

Je m'appelle Charles CADINOT, j'ai 22 ans et je suis un jeune diplômé d'un Brevet de Technicien Supérieur Négociation et Relation Client que j'ai obtenu le 30 Juin 2014 au lycée Emiland-Marie GAUTHEY de Chalon sur Saône (71)

Actuellement, je suis domicilié à Besançon (25) et je recherche un premier emploi de vendeur ou de commercial.

Je suis motivé, dynamique et de confiance. Par ailleurs, tant lors de mes précédents emplois saisonniers (vendeur en boulangerie, agent d'accueil au guichet à la Poste) que dans mes projets commerciaux dans le cadre de mes études (commercial stagiaire à la concession Citroën de Chalon sur Saône) j'ai pu acquérir un bon sens du relationnel, une réelle passion pour le contact humain ainsi que le sens du commerce et de la rigueur que requiert ces métiers.

Cordialement,



Mes compétences :

Analyse des besoins

Gestion des stocks

Prospection

Mise en rayon

Encaissement

Bureautique

Internet

Réceptionner les stocks

Vente

Accueil