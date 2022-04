Charles CADIOU

Expert comptable stagiaire curieux et dynamique.

J'aime que le travail soit efficace et rapide. Pour cela, je mets en place des outils informatiques facilitant le travail des comptables d'aujourd'hui. L'objectif de la comptabilité n'étant plus de perdre du temps sur la saisie, mais d'apporter un plus dans la gestion et le conseil juridique et fiscal.

J'ai un naturel enjoué, et la difficulté m'intéresse. Plus c'est compliqué, plus c'est intéressant. Le travail de recherche et la volonté de toujours améliorer les choses sont pour moi des leitmotive.



Mes compétences :

Informatique

Management

Expertise comptable