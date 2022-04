Charles CAPPE

Directeur Général - Finance - Opérations - International avec une solide expérience internationale et multiculturelle. Plus de détail sur LinkedIn: https://es.linkedin.com/in/charlescappe



Créer la croissance pérenne des résultats financiers et opérationnels.

Résultats – Trésorerie – Stratégie



Ma valeur ajoutée:

- Définir et implémenter la stratégie, structurer et maîtriser le développement de l’entreprise

- Construire, piloter, développer des équipes performantes, gagnantes et positives qui assurent l’atteinte des objectifs

- Produire les informations et les prévisions avec clarté dans des délais courts incitant le management à assurer ses objectifs

- Négocier avec les banques et les fournisseurs pour établir une relation de confiance

Projets stratégiques et opérationnels: développement, acquisition, intégration, réorganisation, structure, processus, systèmes



Environnements : Expérience multiculturelle & multi-pays avec gestion d'équipe, expérience locale (Espagne, France, UK, USA), LBO, groupes cotés et des groupes familiaux, NYSE/FTSE/Paris, US / UK Gaap, IFRS, SOX, organisations matricielles et décentralisées, environnements anglo-saxon et latin: Europe du sud et Europe du Nord, leadership ouvert et transversal



Secteurs : Distribution, Grossistes – répartiteurs, Retail, Travel Retail, Services, FMCG, Produits de Grande Consommation, Alimentaire, Foods & Beverage, Bureautique, Fournitures de bureau, Papier, Emballages, Communication visuelle, Produits promotionnels, Presse, Livres, Editions, Santé, Ingénierie



Espagnol courant, Anglais courant, notions de portugais brésilien



Contact :

Mobile France +33 607 165 590 - Mobile Espagne: +34 667 554 655 - charlescappe@gmail.com - skype: charlescappe - Ne pas utiliser ces coordonnées pour une démarche commerciale



Parcours : Schlumberger, Roullier, Lagardere Services, Lagardère Travel Retail, Lagardère Publishing, Antalis, Arjo Wiggins, APV - Invensys - SPX Corporation, Findus, Apogee.



Mes compétences :

Anglais

DAF

Distribution

Espagnol

Finance

IFRS

Intégration

International

Logistique

Multi sites

Reporting

Restructuration

SOX

Stratégie

Trésorerie

Us gaap

DG

Directeur Général