Arrivé en Afrique, à l'âge de 8 ans, avec mes Parents, j'ai pris la suite de mon Père Entrepreneur au Bénin (ex Dahomey) ou j'ai fais mes études, et ma formation dans l'Entreprise familiale, pour en prendre la suite en 1968.

L'entreprise Carron, de 1968 à 1986, à été remplacée par la Sté Locamat, spécialisée dans le levage et le transport lourd.



Mes compétences :

Management opérationnel