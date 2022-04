Charles CASTILLE

15 années de vie active : 15 années à travailler avec les administrateurs de biens... Véritable histoire d'amour !



Après une première expérience dans le courtage d'assurances spécialisé en Immeubles, la participation à un projet de développement d'une jeune structure m'a amené à m'intéresser aux problématiques de la prévention des risques professionnels... durant plus de quatre ans.



Et depuis, retour aux sources :

L' assurance des patrimoines immobiliers au sein de la société Patrim One depuis 2009 !



Assurances des copropriété auprès des syndics, d'immeubles en pleine propriété auprès des gérants ou property manager... Conseil aux sociétés et fonds d'investissement sur le montage de leurs programmes d'assurance, mise en place des garanties sur des patrimoines de Particuliers, d'Institutionnels, de Foncières,...



Mise en place de partenariats avec les principaux assureurs français et étrangers de manière à répondre de la meilleure façon aux personnes qui nous confient la protection de leurs biens : Meilleures Garanties au meilleur tarif !



Mes compétences :

BtoB

Vente

Marketing

Management

Développement commercial

Conseil

Prévention

Administration de biens

Courtage

Assurance