Charles CAUWEL

Après une formation d’ingénieur en génie des systèmes mécaniques, j’ai débuté ma carrière dans le secteur automobile en développement de produits et industrialisation de pompes haute pression. J’ai ensuite découvert le secteur aéronautique en intégrant le groupe SAFRAN chez Messier-Bugatti-Dowty.

Au cours de ces 6 dernières années, je suis monté progressivement en compétences et je suis actuellement responsable du système d’extension-rétraction du train d’atterrissage de l’A400M. Pour faire simple, mon rôle est de faire fonctionner ensemble un multitude d’équipements hydromécaniques, électroniques, avioniques afin que le système fonctionne quand il faut et surtout comme il faut.



Mes compétences :

aéronautique

Hydraulique

Conception

mécanique