Charles CHAPUS

Je suis actuellement en poste à l'Institut de Recherche Biomédicale des Armées en tant que Chargé de Recherche.



Je suis à la recherche d'un travail dans les entreprises de Biotechnologie (industries pharmaceutiques, entreprises dites de "biotech", ...) lié à mon domaine d'expertise la bioinformatique.



J'ai un background scientifique solide grâce à ma thèse en biologie et mon diplone d'ingénieur Grandes Ecoles.

Mes expériences professionnelles m'ont permis d'obtenir une très bonne connaissance informatique (C, C++, Python (dont objet), MySQL (gestion de base de données), Perl, Matlab, PHP, HTML) sous tout type de système d'exploitation (Apple, Microsoft, Linux/Unix) et biologique (master et Thèse de biologie)



Niveau langue, je maitrise le français (langue maternelle) et l'anglais (courant).



Je suis disponible pour travailler aux Etats Unis ou en Europe.



Mes compétences :

Bio-informatique

Bioinformatics

Bioinformatique

Biologie

Datamining