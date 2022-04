Charles CHAUVIN

En plus d'être mon second prénom, Taï-Nui est mon entité commerciale en tant que Développeur Web Indépendant.



Je conçois et réalise des solutions "métiers" numériques répondant à des problématiques spécifiques. La variété des projets auxquels j'ai participés a développé ma sensibilité à la gestion organisationnelle et à sa simplification par le recours au web et à des outils connectés simples à appréhender.



Développeur web depuis 2000, ma formation en autodidacte ne m'a pas enfermé dans les concepts corporatistes rigides.



Interlocuteur à la fois commercial, marketing et technique, j'attache une attention particulière à comprendre le métier, les objectifs et attentes de mes clients afin de leur apporter une solution dédiée et adaptée, afin qu'ils tirent un meilleur parti de leur présence en ligne et de leur utilisation d'un outil connecté.



J'aime (sa)voir que mes clients font leur travail avec plus de plaisir (et donc mieux) suite à mon intervention :) Voir moins



Mes compétences :

AJAX

CSS

Flash

Internet

PHP