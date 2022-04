Charles CHAYA

Bonjour,



De vendeur au poste de Direction en passant par un grand nombre de projets et missions transversal, je suis néanmoins convaincu qu'il me reste encore beaucoup à découvrir.



Aujourd'hui, ma mission est de faire réussir les cabinets indépendants que nous fédérons et qui partagent des valeurs fondamentales de services, d’indépendance et de convivialité. Nous les accompagnons dans le développement durable de leur activité !



Ce groupement de cabinets intervient dans les métiers du patrimoine sur l’ensemble du territoire national.



• Notre conviction est que la relation clients doit rester au cœur de l’activité des cabinets

•​ Nous pensons que de nombreuses tâches, consommatrices de temps et d’énergie, peuvent être déléguées ou mutualisées avec un impact positif sur la qualité de la relation clients et sur l’efficacité commerciale

• Nous sommes persuadés que la formation, l’information et le partage d’expériences sont des accélérateurs de croissance

• Nous croyons que l’indépendance est une valeur essentielle qui ne doit jamais être synonyme d’isolement.



De la formation, à la génération de contacts en passant par l'animation et le management des équipes, des services personnalisés qui séduisent !



Charles



Mes compétences :

Direction commerciale

Chef de projets

Management de projet

Management

Gestion de patrimoine

Accession et locatif

Réseau commercial

Vente

Développement commercial

