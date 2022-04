Charles CISSE

CURRICULUM VITAE







Nom : CISSE

Prénom : Charles

Date / Lieu de naissance : 08 septembre 1963 à Fadiouth

Situation de famille : Marié

Pays : Sénégal







Diplômes :



- 1981-1982 : Diplôme de Fin d’Etudes Moyennes ( DFEM ) au Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque ( Sénégal )



- 1984-1985 : Baccalauréat. Série A3 au Lycée Abdoulaye Sadji de Rufisque

( Sénégal )



- 1985-1987 : Diplôme d’Aptitude aux fonctions de Bibliothécaire ( DAFB ) à l’Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes de l’Université Cheikh Anta DIOP ( Sénégal )



- 2000-2002 : Diplôme Supérieur en Sciences de l’Information et de la Communication (DSSIC) à l’Ecole des Bibliothécaires, Archivistes et Documentalistes de l’Université Cheikh Anta DIOP ( Sénégal )



Expériences professionnelles :



- Du 20 au 22 juin 2010 : J’ai animé un atelier sur la « numérisation et la création de bibliothèques numériques » à la bibliothèque centrale de l’université Gaston Berger de Saint-Louis du Sénégal



- Du 22 au 25 février 2010 à Dakar : Atelier de lancement du centre national-Sénégal du logiciel Greenstone



- Du 15 au 19 juin 2009 à Dakar : Participation à l’atelier de formation « Numérisation de documents et la création de bibliothèques électroniques »



- Du 16 au 17 mars 2009 à Saint - Louis : Participation à l’atelier sur « conception et gestion de base de données avec le Système intégré de gestion de bibliothèque ( SIGB ) ‘ Alexandrie ‘ »



- Janvier 2009 à Dakar : Participation au programme de renforcement des capacités de l’université virtuelle africaine



- Du 15 au 26 octobre 2007 à Antananarivo ( Madagascar ) : Participation à l’atelier de formation « Numérisation, création, gestion et diffusion d’une collection de documents électroniques »



- Du 06 au 12 décembre 2006 à Dakar : Participation à la formation des formateurs au projet SIST ( Système d’Information Scientifique et technique )



- Du 7 au 11 novembre 2005 à Dakar : Participation aux actes de la Conférence de SCAULWA ( Conférence Permanente des Bibliothèques Universitaires Africaines – Zone Occidentale )



- Du 02 au 05 juin 2003 à l’Hôtel Savana Saly (Mbour) : Participation à l’atelier de formation à l’utilisation du décret n° 2002 – 550 du 30 mai 2002 portant Code des Marchés Publics organisé par le Ministère de l’éducation nationale du Sénégal





- Depuis 2002 : Conservateur : chef de la division communication et animation à la bibliothèque universitaire de l’université Gaston Berger de Saint – Louis (Sénégal )où je suis chargé d’encadrer et de former les utilisateurs sur le nouveau système de classement et de recherche de la bibliothèque, de créer et d’animer le site web de la bibliothèque, d’organiser des activités d’animation culturelles et professionnelles en relation avec les autres services de l’Université, développer un fonds de référence et une salle multimédia.



- Du 7 au 11 mars 2000 : Participation au séminaire de l’UNESCO sur le thème : « l’accès à l’information scientifique, technique et institutionnel »



- 1993 – 2002 : Bibliothécaire : chef du bureau communication et orientation à la bibliothèque universitaire de l’université Gaston Berger de Saint – Louis (Sénégal



- Du 23/02/1992 au 24/07/1992 : Bibliothécaire : Gestion du centre de documentation spécialisée en droit maritime au Conseil Sénégalais des Chargeurs (COSEC)



- Du 1er/03/1991 au 14/02/1992 : Bibliothécaire : Catalogage – dépouillement – indexation – communication au Conseil pour le Développement de la Recherche en sciences Sociales en Afrique ( CODESRIA )



- 1987 : Bibliothécaire : participation au projet de la Banque Internationale d’Information sur les Etats Francophones ( BIEF ) à la Bibliothèque Universitaire de Dakar



- Juillet 1985 : Bibliothécaire : Catalogage – communication des ouvr



Mes compétences :

Bibliothéconomie

Médiation

Médiation Numérique

Numérisation