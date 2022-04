Charles COEUDEVEZ

Co-fondateur de la Jungle de l'innovation un concept pour les entrepreneurs et par des entrepreneurs. Notre volonté, accompagner les petites et moyennes entreprises, artisans, commerçants, professions libérales… dans leurs transitions digitales, leurs communications.



La Jungle de l’innovation c’est rendre accessible ce qui parait inaccessible.



Egalement membre actif de la Jeune Chambre Internationale de Haute Mayenne, j'ai à coeur de bouger les lignes. Je porte fièrement nos couleurs mais aussi nos valeurs qui sont de contribuer au progrès de la communauté mondiale en donnant aux jeunes l’opportunité de développer leurs talents de leaders, la prise de responsabilité sociale, l’esprit d’entreprise et la solidarité nécessaires pour créer des changements

positifs.



Nous, membres Jeune Chambre imaginons et réalisons des projets au service de la cité, dans tous les domaines : social, économique, culturel, communautaire… Citoyens responsables, nous sommes conscients de la difficulté de vivre en paix et en justice. Âgés de 18 à 40 ans, nous nous formons à la prise de responsabilité dans le respect de valeurs humanistes :



– La foi dans l’Homme et dans le progrès de la communauté mondiale

– La liberté de l’individu et de l’entreprise, garante de la justice économique

– La solidarité internationale, car « la fraternité humaine transcende la souveraineté des nations »

– Le respect de la personne humaine, « la plus précieuse des richesses »

– Le respect des lois, la lutte contre l’arbitraire

– La valeur de l’engagement et la noblesse de l’action au service de la communauté.



Mes compétences :

Commerce

Management

Réseaux sociaux

PAO

Publicité

Marketing

Communication

Innovation

Ponctuel

Créatif