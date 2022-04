Charles CRINQUETTE

Créée fin 2004, Synapse Interactive connait depuis ses débuts une forte croissance, mais aussi une rentabilité très importante fruit de nombreuses optimisations et automatisations.

Synapse Interactive est une société indépendante, autofinancée et est toujours détenue à 100% par ses 3 fondateurs.

La société enregistre un chiffre d'affaire annuel de plus de 6 millions d'euros.





Notre activité s'articule autour de 4 domaines :



Pub & Acquisition de trafic



Notre équipe dédiée à la génération de trafic, achète tous types d'espaces publicitaires sur l'ensemble des moteurs de recherche (Google, Yahoo, Bing, etc…) et sur les principales régies francophones. Elle dispose d'outils spécifiques afin de cibler parfaitement ses acquisitions et de rentabiliser au maximum ses investissements.





Affiliation



Nous avons développé en interne des plateformes d'affiliation permettant aux webmasters de rentabiliser leurs espaces publicitaires. Nos plateformes fonctionnent sur le principe du marketing à la performance : chaque espace publicitaire est audité et optimisé en permanence selon des critères spécifiques afin de maximiser sa rentabilité. Nous disposons d'équipes techniques et commerciales afin d'accompagner nos affiliés dans leur développement.





eMailing



Grâce à notre forte expérience dans ce domaine, depuis maintenant plus de 7 ans, nous avons développé en interne une puissante solution de routage et de gestion d'envoi d'eMailing. Nous gérons notre propre base email composée de plus de 4 Millions de contact FR. Des outils d'analyse ont été mis en place afin de maximiser sa valorisation et sa fidélisation.





Hébergement



L'ensemble de nos sites et données sont hébergés sur notre propre infrastructure réseau. Nous disposons de nos propres équipements (serveurs, switchs, routeurs, etc..), et nous disposons de liens directs avec les plus gros opérateurs de 100Mbits/s à 1Gbits/s. Cela nous permet d'optimiser nos coûts d'hébergement mais aussi une grande flexibilité pour le déploiement de projets Web importants, forts consommateurs en ressources serveurs et bande passante.



