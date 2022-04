Charles D'HÉROUVILLE

Diplômé de l'Université Paris I, je travaille depuis 2010 au sein de l'équipe web de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel. Chargé des communautés web, j'assure la promotion des concerts, expositions et activités pédagogiques de ces deux institutions par le biais des réseaux sociaux. Parmi les missions que j'assure : production de contenus photo, suivi de la réalisation des vidéos, recherche de publics, relations avec les blogueurs, organisation d'opérations de communication web en relation avec des médias partenaires. Je contribue également à l'animation des sites internet de la Cité de la musique et de la Salle Pleyel. La musique est mon carburant principal.



Mes compétences :

Social media