Charles DABEL

En alternance pendant deux années dans la société Bouygues Immobilier au sein de l'agence des Hauts-de-Seine Nord (92). Je termine un Master 2 à l'ESPI en Aménagement-Promotion-Construction (APC).



Missions Alternance responsable de programmes immobiliers:

- Pilotage de projets de logements neufs de la conception à la livraison

- Définition du produit et de la stratégie commerciale,

- Suivi économique, financier et administratif



Missions Stage et Alternance responsable technique en promotion immobilière

- Suivi de l’exécution de chantiers de logements neufs,

- Appels d’offres et négociation de marchés en corps d’état séparés, - Suivi de budgets et de plannings de réalisation

- Clôture de l’exécution des travaux, livraison d'opérations de logements neufs, passation SAV,



J'ai également une expérience de conduite de travaux et de suivi de chantiers au seins d'entreprises de bâtiment et de travaux publics.