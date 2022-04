Charles DALMASSO

- Gestion de projets de migration et installation de solution GT/SIRH (capacités entre 250 et 1500 personnes) dans les domaines administratifs, industriels, hospitaliers, militaires.

- Réalisation documentaires pour le suivi de projets et utilisateurs clients : fiches d'accueil, guides utilisateurs, triptyque, posters de synthèses, manuels d’utilisation, ...

- Consultant sur des projets de transition multimédia pour des grands groupes médias

- Gestion de projets avec des équipes internationales

- Livraisons, dans les délais, d'un développement supérieur à 1 million d'euro

- Administration système d'un quotidien régional, du suivi de la production quotidienne jusqu'au développement et la mise en place des demandes multi-médias (images, vidéos, web, archivage, communication intranet, ...) articulées autour du CMS éditorial.



Mes compétences :

Formateur

Bases de données

Gestion de projets

UNIX

CMS

ERP

Communication orale

Rédaction technique

Flux de validation image

Flux de validation documentaire

GTA

Chef de projet

SIRH